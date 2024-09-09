Erdoğan’dan 'Narin' Açıklaması: 'Konunun Bizzat Takipçisiyim'

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında, ekranları başında, bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son kabine toplantımızdan bugüne, aşk ile koşan yorulmaz düsturuyla ülkemiz ve milletimiz için aşkla çalışıyoruz. Ağustos ayına damga vuran şanlı zaferlerimizi her sene olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla andık. 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferimizin 953. seneyi devriyesini nasıl gururla idrak ettiysek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da bu topraklardaki varlığımızı tescilleyen büyük zaferin 102. yıl dönümünü aynı heyecanla kutladık.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Harp okullarımızın mezuniyet törenlerine iştirak ederek, genç teğmenlerin ve kıymetli ailelerinin mezuniyet sevincini paylaştık. Bu sene harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye Yüzyılının mimarları olarak görüyoruz.

"Ordumuzun disiplinine, insıcamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir. Dün Savarona yatını ziyaret ettik. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz.

Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur.

'BU SENE HEDEFİMİZ 60 MİLYON TURİST'

"1 Eylül'de hizmete verdiğimiz Rixos Tersane İstanbul Oteli'nin İstanbul'un turizmine ve tanıtımına önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Geçen sene İstanbulumuzu 17 milyon 370 bin turist ziyaret etti. Ülke olarak dünyanın her köşesinden 56 milyon 700 bin kişiyi misafir ettik. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık turizm geliridir. Yılın ilk 7 ayında 35 milyon turisti ülkemizde ağırladık. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen turizm sezonumuz iyi geçiyor. Turizmde 2024 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

'YENİ ANAYASA MESELESİNE BİRAZ DAHA AĞIRLIK VERECEĞİZ'

"Yeni yasama yılıyla birlikte inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Şunu çok net söylemek durumundayım: 15 Temmuz milli irade destanına imza atan milletin darbecilerin yaptığı anayasaya mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. Son yılların temsil zemini en geniş meclisi olan 28. dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız."

SİSİ'NİN ZİYARETİ

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi ve heyetini resmi ziyaret kapsamında külliyemizde misafir ettik. Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileri taşıdık. Farklı alanlarda imzaladığımız 17 mutabakat zaptıyla bu önemli ziyaret taçlanmış oldu. Mısır'la Gazze, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bölgesel konularda yakın diyalog içindeyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi ve yardımların engelsiz girişi için yürüttükleri arabuluculuk çalışmalarında Mısır makamlarına destek veriyoruz. İsrail'in yayılmacı politikalarına hız verdiği bir dönemde tüm bölge ülkeleri olarak dayanışma hattını tahkim etmemiz gerekiyor."

'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

"12. ayına giren Gazze'deki soykırım karşısında İslam aleminin daha kararlı bir duruş sergilemesi için çabalarımızı hızlandırdık. Şu gerçeği artık çok net biçimde görebiliyoruz: İsrail hükümeti, işgal ve istila politikasını ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletme arayışındadır. Harem-i Şerif'e yönelik Siyonistlerin tacizleri ve baskınları artmaktadır. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Merhum Nuri Pakdil'in ifadesiyle, yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde de bir tül gibi Kudüs vardır. Bunun için her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez. Teşkilatın daha fazla vakit kaybetmeden liderler seviyesinde toplanması ve İslam dünyasının kararlı tutumunu ortaya koyması aciliyet arz ediyor."

'TEKNOFEST GENÇLİĞİNİN YETİŞMESİ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

"5. Uluslararası Eğitim'de teknoloji, araştırma geliştirme ve kalite zirvesinde eğitim camiamızla bir araya geldik. Eğitimde teknolojik imkanları en yaygın kullanan ülkeler arasındayız. Teknolojiyi üreten, geliştiren, ondan en üst düzeyde faydalanan ama teknolojinin esiri olmayan Teknofest gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ilk ders zili çalan 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize hizmetleri, emekleri ve engin sabırları için en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum."

NARİN AÇIKLAMASI

"Okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır bağlardan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim. Burada şunun da bilinmesini isterim: Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren, ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

'AYŞENUR EZGİ KIZIMIN KANININ YERDE KALMAMASI İÇİN...'

"Önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devletiyle mücadelemizi en üst seviyede Lahey Adalet Divanı'na da müracaat etmek suretiyle devam ettireceğiz."

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