Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar: Soylu'nun eski yardımcısı İsmail Çataklı'ya yeni görev

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakan yardımcısı İsmail Çataklı ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından görevinden istifa eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, mülkiye başmüfettişliklerine getirildi.

Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar: Soylu'nun eski yardımcısı İsmail Çataklı'ya yeni görev

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Vali - Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

DEPREMZEDELERE GÜLEN ESKİ ADIYAMAN VALİSİ, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, 10 Mart 2023'te sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden eski Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Vali - Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da yakınları enkaz altında kalan yurttaşlar, Adıyaman Valiliği’ne giderek "Adıyaman sahipsiz", "Yardımlar nerede" diyerek tepki göstermiş. Vali Çuhadar’ın depremzedelere gülerek karşılık vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Çuhadar'ın yerine, 6 Haziran'da; Osman Varol atanmıştı.

GÖÇ İDARESİ'NDE BAŞKAN DAHİL ÜST DÜZEY ATAMALAR 

Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros getirildi

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 

Göç İdaresi Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü'ne Bayram Yalınsu getirildi. Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik Denetim Başkanı Hacı Mehmet Gürlek ise  görevinden alındı. 

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