15 Temmuz'un 7'nci yıldönümünde öğretmenlere 'sela' nöbeti

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İzmir'in Torbalı ilçesinde öğretmenlere saat 06.00’ya nöbet dayatıldı. Adana'nın Feke ilçesinde ise selanın okunacağı 00:13'e kadar öğretmenlerin nöbet tutması istendi.

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15 Temmuz'un 7'nci yıldönümünde öğretmenlere 'sela' nöbeti

Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullara gönderilen resmi yazıyla eğitim çalışanlarını 15 Temmuz gecesi “nöbete” çağırdı. Yazıda, eğitimcilerin gece yarısı okunacak salaya kadar “nöbet tutacağı” belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Adana’da Feke Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde program hazırlandı. Alınan kararda, 21.30’da başlayacak programın, 00.13’te sela okununcaya karar süreceği, programa katılım zorunlu olduğu belirtildi. İzmir Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda ise 15 Temmuz’da saat 22.00’de başlayarak ertesi gün saat 06.00’ya kadar nöbet tutulacağı, “Tüm üyelerin nöbeti aksatmayacağı şekilde hazır bulunmaları gerektiği” vurgulandı. 

‘FİŞLEMEYE ZEMİN’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimcilerin 15 Temmuz gecesi “zorunlu olarak nöbete” çağrılmalarına tepki gösterdi. 

Kadem Özbay, “15 Temmuz, yöneticilerin çabalarıyla AKP’nin siyasi şovuna dönüştürülmek isteniyor. Bu dayatmaların kibar adıyla yoklama, gerçek anlamıyla ise fişlemeye zemin hazırladığı biliniyor. Bu, sistematik bir mobbing halini aldı. 15 Temmuz’un panzehiri, tam da iktidar blokunun burun kıvırdığı laikliktir” dedi.

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