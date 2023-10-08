Erdoğan'dan Filistin-İsrail savaşı açıklaması: Diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış töreninde konuştu.

Filistin-İsrail savaşı hakkında konuşan Erdoğan, "Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir.

Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür.

Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız."