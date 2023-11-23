Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen Zara mankeni sosyal medyada gündem oldu.

GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULANLARI ARASINA GİRDİ

Dünyanın en büyük hazır giyim şirketinden biri olan Zara’nın internet sitesindeki bir manken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetildi. O kare günün en çok konuşulanları arasına girdi.