Erdoğan'a benzetilen Zara mankeni sosyal medyada gündem oldu
Giyim markası Zara'nın bir ürününde kullandığı mankenin fiziğinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a benzetilmesi sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen Zara mankeni sosyal medyada gündem oldu.
GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULANLARI ARASINA GİRDİ
Dünyanın en büyük hazır giyim şirketinden biri olan Zara’nın internet sitesindeki bir manken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetildi. O kare günün en çok konuşulanları arasına girdi.