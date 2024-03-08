Erdoğan ve Zelenskiy görüştü: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.

Daha önce en son 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelen ve Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşen Zelenskiy'in gündeminde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum ve bölgede kalıcı barış arayışları bulunuyor.

Saat 19.00'da başlayan görüşme, 20.35'te sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı.

Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır."

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARI BİZE CİDDİ KATKI SUNDU"

Daha sonra sözü alan Ukrayna lideri Zelenskiy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

Bugün ben Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim. Adil bir barış elde etmek istiyoruz. Ukrayna için acil bir barış. Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum.

Ekonomik iş birliğimiz açısından bu konuları çözmeye hazırız. Bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ticaretimizi kolaylaştıracak. Karadeniz bölgesi de çok önemli. Çok fazla gemi oradan geçti. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik dilemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayı sırasında barışın biraz daha bize yakın olmasını diliyorum.

Ukrayna zor şartlarda olduğu zamanlar, ihracat Ukrayna için kritik öneme sahip olduğu zaman tahıl koridoru çalışmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunuyorum.