Erdoğan Olimpiyat Açılışındaki Gösterileri Papa'ya Şikayet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri hedef aldı.

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Erdoğan Olimpiyat Açılışındaki Gösterileri Papa'ya Şikayet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Erdoğan, Papa ile görüşmesinde Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösteriler ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü.

PAPA'YA OLİMPİYATLARINI ŞİKAYET ETTİ

Erdoğan ile Papa’nın görüşmesinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenindeki gösteriler ele alındı. Erdoğan, Papa’ya Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu söyledi.

Erdoğan, açılış gösterisinde ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını savunarak, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını kaydetti.

‘AHLAKİ ÇÖKÜNTÜNÜN ALARM ZİLİ’ DEDİ

Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın dini değerlere meydan okuduğu savunmasında bulunarak, gösterilerdeki LGBTİ vurgusunu ‘sapkınlık’ olarak niteledi ve ‘dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu’ belirtti.

HANİYE SUİKASTI VE İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISINA İLİŞKİN

Erdoğan ayrıca, Gazze’de süren İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü ve İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini kaydetti.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesi ve Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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