Tatil Beldesindeki Eğlence Mekanlarına Denetim

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 106 işletme denetlendi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi. Uygulamada, Bin 661 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken 26 işletmeye 918 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA