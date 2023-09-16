Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Ziyaret gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

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Erdoğan, ABD'ye gidiyor: Ziyaret gündeminde neler var?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78’inci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bugün ABD’de gidecek.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16-20 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceği bildirildi.

Erdoğan'ın New York'ta bulunacağı süre zarfında başta mevkidaşları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması bekleniyor.

Erdoğan ziyaret vesilesiyle ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan ABD Birleşmiş Milletler
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