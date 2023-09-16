Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Hakem Kurulu'na 3 ismi atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar: Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu’na 3 atama yaptı. Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

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