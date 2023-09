Bakanlıktan yolsuzlukları tespit eden Şimşek'e suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki yolsuzlukları tespit edip devletin nasıl soyulduğunu ortaya çıkaran bakanlığın eski bürokratı Tayhan Şimşek hakkında soruşturma başlatıldı. Şimşek, “Oysa ödüllendirilmem gerekirdi” diyerek tepki gösterdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için kurduğu "Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş"ye geçen yılın ağustos ayında genel müdür olarak atandı. Ardından da plajlar ile artıma tesislerindeki yolsuzlukları ortaya çıkarıp, kapsamlı bir rapor hazırladı. Devletin parasının nasıl çalındığını ve devletin nasıl soyulduğu belgeleriyle ispatlayan Şimşek, hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bu raporun ardından baskı gören Şimşek, sadece beş ay görevde kalabildi. Baskılar üzerine 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

MAL BEYANI TALEBİ SUÇ OLARAK GÖSTERİLDİ

Şimşek’in hazırladığı rapora konu olanlar hakkında soruşturma başlatılmazken Kültür ve Turizm Bakanlığı, yolsuzlukları açığa çıkaran Tayhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, yaptığı suç duyurusunda Şimşek’in bazı personelden “mal beyanı” talep etmesini suç olarak gösterdi. Şimşek bu şekilde bakanlık personelinin dikkatleri çeken zenginleşmesini açığa çıkardı. Ardından Şimşek hakkında “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydettiği ve güveni kötüye kullandığı” iddiası ile soruşturma başlatıldı.

'RAPORU SÜMEN ALTI ETTİLER'

Soruşturma kapsamında savcıya ifade veren Şimşek yaptığı açıklamada, “Ödüllendirilmem gerekirken bazı insanların ayağına basmam nedeniyle görevimden uzaklaştırıldım. Bu soruşturma ile de ‘sen misin bakanlıktaki yolsuzlukları ortaya çıkaran’ diyorlar. Tutanak altına alınan belgeli yolsuzlukları ve hırsızlıkları incelenmemişler. Görev süremde hazırladığım raporun çok büyük kısmı sümen altı edilmiş. Bakanlığın bürokratları yolsuzlukları ortaya çıkardım diye benim hakkında şikâyetçi olmuşlar ve bu yüzden de hakkımda soruşturma başlatıldı” dedi.

LOCA ÜCRETLERİ CEBE ATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski bürokratı Tayhan Şimşek’in ortaya çıkardığı kimi yolsuzluklar şöyle:

- Marmaris Şube Müdürü, usulsüzlükten işten çıkarılacağını anladığında, kasadan 26 bin TL’yi alıp zimmetine geçirdi ve üstelik bunu imza ile kabul etti.

- İki ayda ödenen toplam 1 milyon 900 bin TL fazla mesai ücretinin nasıl oluştuğunun, kontrol edilip edilmediği belirsiz. Ayrıca A.S. firmasından elden alınan 50 bin TL’den şirket yönetim kurulunun bilgisi olup olmadığı da belli değil.

- Belek Halk Plajı’nda A.S. isimli firma bakanlığa ait plajın içinde ayrı bir işletme gibi faaliyet göstermiş, halk plajı zarara uğratılmış. A.S. firmasından elden alınan paraların kime dağıtıldığı ise belirsiz. Ayrıca A.S. isimli firmanın gerçek sahibinin kim olduğu belli değil.

- Lara Halk Plajı’nda Ö. İnşaat’tan önce 1 milyon 590 bin TL’ye satın alınan plaj şemsiyelerinin fiyatı Şimşek'in pazarlık yapmasıyla sonradan 1 milyon 60 bin TL’ye düşürüldü. Bu firmaya kim 1 milyon 590 bin TL’den sipariş vermiştir?

- Çamyuva Halk Plajı’nın önceki müdürü müşterilerin loca ücretlerini zimmetine geçirdi.

ARITMA TESİSİ MÜDÜRÜ 4 AYDA 2.7 MİLYON TL'LİK ARSA ALMIŞ

Şimşek’in hazırladığı yolsuzluklar raporunda, bir müdürün kısa sürede servet sahibi olmasına yer verilmişti. Raporun ilgili bölümünde, şöyle denilmişti: “Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’nin Müdürü, Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında ani zenginleşme yaşadı. Bahsedilen 4 aylık zamanda diliminde, arıtma tesisinin müdürü Muğla Dalaman’da bir, Antalya Serik’te iki arsa olmak üzere toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon TL olan üç ayrı arsa satın aldı. Arıtma tesisi müdürünün bu ani zenginleşmesini mantıklı bir şekilde açıklayamadı.”