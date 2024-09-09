Erdek’te Korkunç Olay: Boşandığı Eşini Yaralayıp Kaçtı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir şahıs, eski eşinin kaldığı ikamete gideren karnından bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Erdek’te Korkunç Olay: Boşandığı Eşini Yaralayıp Kaçtı

Balıkesir Erdek’e bağlı Sahil Çuğra Mevkii Mahallesi 5065. Sokak'ta meydana gelen olayda S.A. isimli şahıs, boşanmış olduğu eski eşi Y.Y.'nin ikametine gitti. Y.Y.’yi karnından bıçaklayan S.A., daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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