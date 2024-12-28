Ensar Vakfı Soruşturmasında Adı Geçiyordu: İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Skandal Atama

Türkiye'nin yakın tarihinde en utanç verici olaylardan olan Ensar Vakfı’nda sistematik çocuk istismarında fail öğretmenle fotoğraflar çektiren ve soruşturmada adı geçen dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, şimdi de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Vekaleten müdürlük görevi yürüten Sultanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla göreve asaleten atandı.

YALAN BEYAN VERMİŞTİ

Birgün'ün haberine göre; dönemin Karaman Milli Eğitim Müdürü Sultanoğlu'nun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ensar ve KAİMDER'e ait yurtlara dair" müzekkere cevabında, "İlimizde KAİMDER ya da Ensar Vakfı'na bağlı ev ya da yurt bulunmamaktadır" yanıtını verdiği ve savcılığa yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

2016 yılında 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı olaydan 4,5 yıl sonra Sultanoğlu ve iki idareciye soruşturma izni verilmişti.

Kaynak: Birgün