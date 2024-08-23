Boğaziçi Üniversitesi'ne Eski 'Ensarcı' Ataması

AKP'li belediyelerde çalışan çok sayıda kişiyi işe aldığı ortaya çıkan Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin yeni görevlendirmesi tepki çekti.

PolitikYol'dan Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, genel sekreter yardımcılığına AKP'li Pendik Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasında başkan yardımcılığı yapmış ve aynı zamanda eski Ensar Vakfı mütevelli heyeti üyelerinden olan Vahap Doğan'ı atadı.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ DİĞER 'GÖREVLENDİRMELER'

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP'deyken İSKİ'de çalışmaya başlayan Uğur Kandemir, Boğaziçi Üniversitesi genel sekreter yardımcılığına getirilmişti.

İBB’de yine AK Parti yönetimindeyken çalışmaya başlayan Bahattin Toptaş Boğaziçi'nde şube müdürü yapılmıştı. İBB, AKP'deyken İSKİ'de çalışan Abdülbasit Körük de Boğaziçi'nde işe alınmıştı. Bu üç isim yaklaşık iki ay önce, AKP'li Hatay Belediyesi'ne 'transfer' olmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin AKP döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan Nihat Mutlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na, AKP'li Beykoz Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapmış Muhammed Acar da destek hizmetleri şube müdürlüğüne getirildi. İSKİ'de AKP döneminde çalışmaya başlayan Ramazan Kesik de Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığına getirilmişti.

VAHAP DOĞAN KİMDİR?

2019 tarihli haberlere göre Doğan'ın özgeçmişi şu şekilde:

"1979 yılında Çemişgezek’te doğan Doğan; ilk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlamıştır. 1997 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi’nde Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemleri ve Ulaştırma Yönetimi” programında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2002 yılında, Pendik Belediyesi iştiraki olan Pentaş A.Ş’ de Şantiye Şefi olarak başlamıştır. 2003 yılında Pendik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Mühendisliği, İhaleli İşler Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü-Belediye Başkan Danışmanlığı ve Belediye Encümen Üyeliği görevlerini yapmıştır. S.P.K Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı olan Doğan; Performans Esaslı Bütçeleme, Belediyelerde Kalite Yönetimi, Kamu İhale Kurumu Eğiticilerin Eğitilmesi ve Yapı Mühendisliği alanlarında sertifikalı eğitimler almıştır. Asfalt Yönetimi, Karayolu ve Trafik, Kentlerde Altyapı alanlarında; kurum içi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde eğitim ve seminerler vermiştir. 2012 yılından itibaren Pendik Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Kendisi, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem ve Yapı Mühendisliği Bölümünde Doktora yapmaktadır. Pendik Spor Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı mütevelli üyesidir. İngiltere’de dil eğitimi almıştır ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır."