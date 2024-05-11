Engin Polat'ın hesabından yapılan "maske paylaşımına" avukatı cevap verdi: Cezaevine gidince soracağım

Kara para aklama iddiasıyla eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin Polat'ın, Instagram hesabından dün gece maskeli fotoğraf paylaşımı yapıldı. Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberinin olmadığını belirterek, cezaevine gidince Polat'a ilgili paylaşımı soracağını ifade etti.

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Engin Polat'ın hesabından yapılan "maske paylaşımına" avukatı cevap verdi: Cezaevine gidince soracağım

Çorlu Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yapılan maskeli fotoğraf paylaşımı dikkat çekti. Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberinin olmadığını söyledi, söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını belirtti.

11 Mayıs 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 250 milyon TL’lik “kara para aklama” iddiasıyla tutuklanarak Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Ardından Engin Polat, Çorlu Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

Hâlâ Çorlu’da tutuklu bulunan Engin Polat’ın sosyal medya hesabı Instagram’dan dün gece yapılan paylaşım dikkat çekti. Polat’ın paylaşımında, bahçe içinde beyaz bir maskenin fotoğrafının paylaşıldığı görüldü. Polat’ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak “Ahhh çok özledim abim” notunu düştü.

Engin Polat'ın hesabından yapılan "maske paylaşımına" avukatı cevap verdi: Cezaevine gidince soracağım - Resim : 1

Konuyla ilgili 10 Haber’e konuşan Engin Polat’ın avukatı Hüseyin Kaya, paylaşımdan haberinin olmadığını söyledi. Avukat Kaya, söz konusu paylaşımı müvekkilini cezaevinde ziyaret edince soracağını belirtti.

Öte yandan anoreksiya teşhisi nedeniyle geçen günlerde tahliye edilen Nihal Candan’ın eşi Faruk Çiçek’in de aynı saatlerde benzer bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

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