Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'na telefon bağlantısıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. 5. nesil uçağımız KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz.

Son 21 yıldır ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz.

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