Engelli ve yaşlı seçmenler için ulaşım desteği verilecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seçimde oy kullanacak engelli ve yaşlı seçmenler için ulaşım desteği sağlanacağı bildirildi.

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Engelli ve yaşlı seçmenler için ulaşım desteği verilecek

İzmit'te 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım desteği sağlanacak.

İzmit Belediyesi, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşlara oy kullanma sürecinde destek olacak.

İzmit'te ikamet eden ve İzmit sınırları içerisinde oy kullanacak olup, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşlara seçim günü sandıklara erişimleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

Ulaşım desteğine ihtiyaç duyanların 28 Mart Perşembe günü saat 20.00'a kadar randevu oluşturması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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