Engelli çocuğu olan 70 yaşındaki vatandaşa elektrik faturası borcu nedeniyle haciz geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle 130,5 bin liralık haciz geldiğini açıkladı.

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Engelli çocuğu olan 70 yaşındaki vatandaşa elektrik faturası borcu nedeniyle haciz geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle 130,5 bin liralık haciz geldiğini belirterek, Güngör’ün çocukları ile mum ışığında oturduğu anın görüntüsünü paylaştı. Tutdere, "Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Adıyaman’da 2 engelli çocuğu olan 70 yaşındaki Fahriye Güngör’e elektrik faturası borcu nedeniyle haciz geldiğini belirtti. Toplam 130 bin 506 liralık haciz işlemine ilişkin belgeleri paylaşan Tutdere, “2 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapan, kendisi de yüzde elli görme engelli olan 70 yaşındaki Fahriye teyzeye 123 bin liralık icra takibi başlatan AKEDAŞ Elektrik 7 sene boyunca aklınız neredeydi? Sizin hiç mi vicdanınız yok? Sizin hiç mi merhametiniz yok” diye sordu.

Tutdere, Güngör ailesinin evinde mum ışığında oturduğu görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, evin elektriğinin kesik olduğu ve ailenin mum ışığında oturduğu görülüyor.

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