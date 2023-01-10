Çocuğa cinsel saldırıda bulunmuştu: 21 yıl hapis cezası alan imama atama!

Diyarbakır'ın Rezan ilçesinde imamlık yaptığı sırada 24 Temmuz 2021 tarihinde Kur’an kursuna başlayan 9 yaşındaki C.D. adlı çocuğa cinsel saldırıda bulunan ve 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan tutuklu Kadri Özkaya’nın görevden alınmadığı gibi Siirt’te bir camiye tayin edildiği ortaya çıktı. Özkaya’nın tayin bilgisi, hakkında verilen hapis cezasının gerekçeli kararıyla anlaşıldı.

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ

MA'nın haberine göre, Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, Özkaya’ya “çocuğun nitelikli istismarı” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Eylemin cebir kullanarak gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza artırımına gidilerek Özkaya’nın cezası 27 yıla çıkarıldı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasıyla Özkaya’nın bu suçtan cezası 20 yıl 3 aya, daha sonra sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak 16 yıl 10 ay 15 güne indirildi.

Özkaya’ya “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 1 yıl hapis cezası verilerek, suçun cebir kullanılması nedeniyle ceza 2 yıla çıkarıldı. Suçun çocuğa karşı işlenmesi nedeniyle ceza 4 yıla, suçun cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle ceza 5 yıla çıkarıldı.

Toplamda “çocuğun nitelikli istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Özkaya’ya 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılma” ve “çocuğa yönelik zincirleme cinsel istismar” suçlarından ise ceza verme yoluna gitmedi. Özkaya, mahkeme sürecinde kendisini, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle camide sela okuduğu için çocuğun babasının rahatsız olduğunu ve bundan dolayı da kendisine husumet güttüğünü ileri sürerek savunmuştu.

KAMU NÜFUZUNU KULLANMAMIŞ!

Mahkeme verdiği hükme ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan Özkaya’ya “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılma” suçundan ceza verilmemesini sanığın sadece Kur’an eğiticisi olması nedeniyle “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılma” suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu.

ZİNCİRLEME HÜKÜMLER UYGULANMADI

Mahkeme gerekçeli kararında, 2 defa işlenen suçtan dolayı savcılığın “Çocuğa yönelik zincirleme cinsel istismar” suçundan cezada artırım uygulanmamasını ise “çocuğun olay sonrası alınan ilk beyanında olayın bir defa gerçekleştiğini söylemesini” dikkate aldı. Mahkeme cezada zincirleme suç hükümlerini uygulamamasını, “Mağdurun yaşı dikkate alındığında zaman zaman algısının tam olarak gelişmemiş olabileceği, bu nedenle olayın sıcağı ile verdiği ilk aşamadaki beyanlarına itibar edilerek sanık hakkında Türk Ceza Kanunun 43. Maddesi uygulanmamıştır” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

SAVCILIK VE MAĞDURLAR İTİRAZDA BULUNDU

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mağdur avukatı Yasin Karadeniz, sanığa ceza indiriminin uygulanması, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması ve suçun “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılma” suretiyle suçun işlenmesine rağmen bu yönde bir cezalandırılmaya gidilmemesine karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.



Gerekçeli karar sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, kararda, cezada indirim uygulanması ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmayarak ceza artırımına gidilmemesine karşı Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

GÖREVİNİN BAŞINDA

Gerekçeli kararla birlikte Diyanet İşlerine Başkanlığının kadrosunda bulunan İmam Özkaya’ın hala görevinin de başında olduğu ortaya çıktı. Tutuklu olan Özkaya’nın olaydan sonra açığa alınmadığı ve Siirt’te bulunan bir camiye tayin edildiği gerekçeli kararın Siirt Müftülüğüne gönderilmesi kararıyla açığa çıktı. Mahkeme gerekçeli kararının bir örneğinin Siirt Müftülüğüne gönderilmesine karar vermesiyle Özkaya’nın tutuklanmasına rağmen görevden alınmadığı öğrenilmiş oldu.