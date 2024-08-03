Emniyet Müdürü Boğulma Tehlikesi Geçirdi: Durumu Ciddi

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Tedavisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden Sarısoy'un durumu ciddiyetini koruyor.

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Emniyet Müdürü Boğulma Tehlikesi Geçirdi: Durumu Ciddi

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarıldı. Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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