Emekliye SMS'le Gelen 3 Bin Lira Tuzağı: Hesapları Tek Tıkla Boşaltıyorlar

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine gözünü diken dolandırıcılar da harekete geçti. Dolandırıcılık şebekeleri, bu kez e-Devlet ve banka arayüzlerini kopyalayarak emekli vatandaşları siber ağlarına düşürüyor. "Ek zam farkınızı almak için tıklayın" mesajıyla başlayan tuzak, saniyeler içinde büyük mağduriyetlere yol açıyor.

SAHTE E-DEVLET LİNKİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, emeklinin cep telefonuna gelen profesyonel görünümlü SMS’te, 3 bin TL’lik ek zam yapıldığı ve bu farkın tahsili için bir linke tıklanması gerektiği iddia ediliyor. Linke tıklayan vatandaş, karşısında resmi e-Devlet sayfasına tıpatıp benzeyen bir site buluyor. Kimlik ve banka bilgilerini girdiği an, şebeke üyeleri arka planda vatandaşın hesabına sızarak paraları izi sürülemeyen hesaplara aktarıyor.

ADINIZA KREDİ ÇEKEBİLİRLER

Uzmanlar, tehlikenin sadece hesaptaki parayla sınırlı olmadığını belirtiyor. Bilgileri ele geçiren siber çeteler, emekli vatandaşların adına yüksek limitli ihtiyaç kredileri çekerek mağdurları büyük bir borç yüküyle baş başa bırakıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Siber güvenlik uzmanları, bayram öncesi artan bu saldırılara karşı hayati uyarılarda bulundu:

"Bayram ikramiyeleri için hiçbir başvuru veya link onayı gerekmez; para doğrudan emekli maaş hesabına yatar. Hiçbir devlet kurumu veya banka, SMS yoluyla link göndererek kişisel şifrelerinizi talep etmez. Şüpheli bir mesaj geldiğinde linke tıklamak yerine, mesajı anında silin ve işlemleri sadece resmi mobil uygulamalar üzerinden kontrol edin."

Kaynak: Türkiye Gazetesi