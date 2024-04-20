Elon Musk'tan TikTok açıklaması: Yasaklanma ihtimaline ne dedi?

ABD'li iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk, TikTok'un ABD'de yasaklanma iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Elon Musk'tan TikTok açıklaması: Yasaklanma ihtimaline ne dedi?

X isimli sosyal medya platformunun sahibi iş insanı Elon Musk, ABD'de TikTok'un yasaklanabileceğine dair tartışmalar hakkında yaptığı açıklada “X'e fayda sağlama ihtimaline rağmen TikTok'un yasaklanmasını istemediğini” belirtti.

Şahsi X hesabından bir açıklama yapan Musk, şunları kaydetti:

"Bana göre, böyle bir yasak X platformuna fayda sağlayabilecek olsa bile TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır. Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır. Amerika'nın temsil ettiği şey bu değildir."

DAHA ÖNCE BİRÇOK DEVLET KURUMU YASAKLAMIŞTI

Daha önce de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok ABD devlet kurumu TikTok'u yasaklamıştı.

Temsilciler Meclisi de 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

ABD Başkanı Biden, Kongre'den geçmesi halinde yasa tasarısını onaylayacağını söylemişti. Ancak Senatörlerin fikir ayrılığı sebebiyle oylamanın Senato ayağının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Etiketler
Elon Musk ABD TikTok
Son Güncelleme:
Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı: Tam 94 milyon TL Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara ceza yağdı: Tam 94 milyon TL
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak
Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...
Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki
İslam Memiş'ten "Risk var" uyarısı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İslam Memiş: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak