Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu: Yakalandıktan sonra serbest bırakıldı
İstanbul Küçükçekmece'de aracıyla seyir halindeyken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
> <
Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı.
Olay dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.
Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçeEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.
Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: