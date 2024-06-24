Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu: Yakalandıktan sonra serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de aracıyla seyir halindeyken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
> <

Küçükçekmece'de araç sürerken elindeki silahla yoldan geçenleri korkutarak videoları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakalandı.

Olay dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah E. isimli şahıs araç sürdüğü sırada sağ elinde silahla yoldan geçenleri korkuttu.

Elindeki silahla görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli için Küçükçekmece İlçeEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şahsın yerini kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah E., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Küçükçekmece İstanbul
Son Güncelleme:
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
Türk Tabipleri Birliği seçime gidiyor: Şebnem Korur Fincancı aday olmayacak TTB seçime gidiyor: Şebnem Korur Fincancı aday olmayacak
Diyarbakır'daki Burger King'e saldırılanların camide örgütlendikleri iddia edildi: "Polis müdahale etmedi" Diyarbakır'daki Burger King'e saldırılanların camide örgütlendikleri iddia edildi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?