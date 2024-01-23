Elazığ'daki maden ocağında patlama: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle 2 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Elazığ'daki maden ocağında patlama: 2 kişi yaralandı

Elazığ’ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağa ait galeride dinamit patlatılması esnasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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