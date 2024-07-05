Dün Kayıp İlanı Verilmişti, Bugün Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'da Halil Ç. isimli erkek, Rukiye Y. isimli kadını katlettikten sonra aynı silahla intihar etti. Rukiye Y.'nin ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Dün Kayıp İlanı Verilmişti, Bugün Cansız Bedeni Bulundu

Önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi de Elazığ'dan eklendi. Olay, Elazığ-Diyarbakır yolunun 41. kilometresi Hazar Gölü kenarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y.’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

İlk incelemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Y. için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

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