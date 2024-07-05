D100'ü Kilitleyen Kaza: Kontrolden Çıkan Tır Ortalığı Birbirine Kattı
D100 Beylikdüzü-Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan tır önce köprünün ayağına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, yan yol trafiğe kapandı.
Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda ıslak yolda kayan TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma direği yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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