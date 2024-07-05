D100'ü Kilitleyen Kaza: Kontrolden Çıkan Tır Ortalığı Birbirine Kattı

D100 Beylikdüzü-Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan tır önce köprünün ayağına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, yan yol trafiğe kapandı.

Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde D-100 Karayolu'nda ıslak yolda kayan TIR, önce köprünün ayağına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sakarya'da Facia Gibi Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar VarSakarya'da Facia Gibi Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar VarYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
'Saray'ın Sesinden' UEFA'ya Tepki 'Saray'ın Sesinden' UEFA'ya Tepki
Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor
Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı Hastalıklara Karşı En Dayanıklı Kan Grubu Belli Oldu! Araştırmacılar da Şaşırdı
Sinan Ateş Davasının Ardından İlk İzlenimler: O Tuğla Çekileceğe Benzemiyor O Tuğla Çekileceğe Benzemiyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
Sinan Ateş Davasının Beşinci Gününde Ara Karar: 'Evde Gözaltı' Dosyaya Girmedi, 10 İsme Tahliye Cinayetin En Kritik Sanıklarına Tahliye