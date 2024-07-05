'Saray'ın Sesinden' UEFA'ya Tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, UEFA’ya ateş püskürdü.

UEFA’nın Avusturya maçında yaptığı ‘Bozkurt’ selamı sebebiyle Demiral’a verdiği 2 maçlık cezayı eleştiren Uçum, kararı “Türk” karşıtı olarak nitelendirdi.

Uçum’un paylaşımı şöyle:

“Merih Demiral’a verilen haksızlığı çok açık olan 2 maç ceza UEFA’ya egemen zihniyetin Türkiye karşıtı kararlarının ne ilkidir ne de sonuncusu olacak. UEFA’nın bütün Avrupa’ya yayılmış futbolu zehirleyen ırkçı eylemler için nasıl etkisiz ve hatta toleranslı olduğu ibretliktir. Son olarak Bellingham’ın ahlaka aykırı hareketine 1 maç ceza verilip onun da ertelendiği ortadadır. Böyle bir ortamda, mitolojik, tarihsel ve kültürel bir değeri olan efsanevi bir sembol sebebiyle Merih Demiral’a “genel nezaket kurallarına aykırılık gerekçesiyle” 2 maç ceza verilmesi tam bir alçaklıktır. Böyle bir gerekçe ve ceza; futbol hukukunun, futbolun etik değerlerinin ve genel olarak da ahlakın çok ağır ihlalidir. Görünen o ki UEFA’daki bazı güç odaklarının Türkiye düşmanı sistematik hareketleri devam edecek. Buna karşı Türkiye’nin mücadelesini kararlılıkla ve UEFA içindeki futbol hukukundan yana çevrelerle birlikte kesintisiz sürdürmesi önemli.

‘EN UFAK BİR VİCDANİ RAHATSIZLIK DUYUYOR MUSUNUZ?’

Türkiye bu mücadeleden de başarıyla çıkacak bir güce sahiptir. Ama asıl dikkat çekici olan; içimizdeki “sömürge aydınlarının”, her türlü temsil alanında yer alan zihnini batıcılığa ve emperyalizmin ideolojik kodlarına teslim etmiş yavan ve sefil aktörlerin, batıcı asimilasyonun mankurtlaştırdığı sanatçıların, yazarların, medyacıların, siyasilerin kısaca tüm batıcıların bir kez daha Merih Demiral üzerinden kendi ülkelerine karşı aşağılık bir tavır içerisine girmesidir. Onlara bir kez daha soralım: En ufak bir vicdani rahatsızlık veya utanç duyuyor musunuz yahut şu olayda yaşananlara bakıp kendi tutumunuzla ilgili hiç tereddüt ediyor musunuz? Yurtsever olmanın batı hayranlığıyla, batıcılıkla olamayacağını hiç fark etmiyor musunuz? Yurtseverliğin en önemli esaslarından birinin de Türkiye’nin tarihine, kültürüne, yapıcı geleneğine, tüm değerlerine sahip çıkmak olduğunu görmüyor musunuz? Bugün Merih Demiral’a tereddütsüz, amasız, fakatsız sahip çıkmak yurtseverliğin/vatanseverliğin bir gereğidir. Bunu anlamayanların, görmeyenlerin yahut kasten göz ardı edenlerin, her şey olabilirler ama yurtseverliğe uzak oldukları kesindir.”

Merih Demiral’a verilen haksızlığı çok açık olan 2 maç ceza Uefa’ya egemen zihniyetin Türkiye karşıtı kararlarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacak.



Uefa’nın bütün Avrupa’ya yayılmış futbolu zehirleyen ırkçı eylemler için nasıl etkisiz ve hatta toleranslı olduğu ibretliktir.… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) July 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Merih Demiral, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta, kendisinin ve takımının 2. golünü attıktan sonra “Bozkurt” selamı vermişti.

Bu işaret sonrası UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

Soruşturma sonucunu açıklayan UEFA, Demiral’a 2 maç men cezası verdiği duyurmuştu.

TFF ise bu karara karşılık, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu’na (CAS) başvuru yapacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem