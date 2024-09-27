Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı - Resim : 1
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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