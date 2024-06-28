Elazığ'da eski eş dehşeti: Çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçakladı

Elazığ'da boşandığı kocası tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın ölüm kalım savaşı veriyor. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan kadının yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da eski eş dehşeti: Çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçakladı

Geçtiğimiz cumartesi günü Elazığ’da, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.B.Ç.'yi aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eşi Y.B.Ç.'yi (27) 13 yerinden bıçakladı.

BÖBREĞİ, DALAĞI VE BAĞIRSAĞININ BİR BÖLÜMÜ ALINDI

Y.B.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.B.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.E.K., olayın ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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