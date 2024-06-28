Elazığ'da eski eş dehşeti: Çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçakladı
Elazığ'da boşandığı kocası tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanan kadın ölüm kalım savaşı veriyor. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan kadının yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz cumartesi günü Elazığ’da, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.B.Ç.'yi aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eşi Y.B.Ç.'yi (27) 13 yerinden bıçakladı.
BÖBREĞİ, DALAĞI VE BAĞIRSAĞININ BİR BÖLÜMÜ ALINDI
Y.B.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.B.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.E.K., olayın ardından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA