Özgür Özel ve İmamoğlu, Koç Holding'in kurucularından Can Kıraç'ın cenaze törenine katıldı!

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding'in kurucularından iş insanı Can Kıraç için cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Bebek Camii'ndeki düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanı Rahmi Koç, eski medya patronu Aydın Doğan, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, çok sayıda siyasi parti temsilcisi, iş insanı ve Kıraç’ın sevenleri katıldı. Taziyeleri, iş insanı İnan Kıraç ve yakınları kabul etti.

"TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR ENTELEKTÜELİNİ KAYBETTİ"

Cenaze törenine katılan Özel, "Türk sanayinin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bir cumhuriyet sevdalısıydı, bir eğitim gönüllüsüydü. Koç ailesinde çok önemli görevler üstlendi. Türkiye, çok önemli bir entelektüelini kaybetti. CHP ailesi olarak hem Koç ailesine hem Kıraç ailesine hem de Türkiye’deki tüm sanayicilere, Türkiye’nin tüm entelektüel camiasına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Yeri kolay kolay doldurulamayacak bir büyüğümüzü kaybettik. Bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİNNETLE ANIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu da, "Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kıymetli yöneticilerinden. Ürettikleri, bu ülkeye kattıkları değerleri elbette ki saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KİŞİLİĞİ VAR"

Dursun Özbek ise, "Can ağabeyi kaybettik. Galatasaray için çok önemli bir kişiliği var. Her zaman eksikliğini hissedeceğiz. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun" diye üzüntüsünü dile getirdi.

AŞİYAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Can Kıraç'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem