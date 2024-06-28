AKP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın oğlu, LGS birincisi oldu

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, oğlu Ahmet Akif Kaya'nın LGS Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yaşattığı gurur ve sevinçten dolayı oğluna teşekkür eden Kaya, şu sözleri kaydetti:

"Bizler her daim ve her koşulda evlatlarımızın yanındayız. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir hayat diliyorum"