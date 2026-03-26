Elazığ Sivrice'de Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından Valilik, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2026-03-26
Saat:10:37:08 TSİ
Enlem:38.47083 N
Boylam:39.27833 E
Derinlik:11.33 km
Detay:https://t.co/lWzCkvdHUJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.
