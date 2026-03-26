Çanakkale'de Can Pazarı: Yaralılar Var

Çanakkale'de minibüs ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi, aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de Can Pazarı: Yaralılar Var
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki minibüs, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G. yönetimindeki SUV tipi araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

MENFEZE DEVRİLDİ, 8 YARALI VAR

Kazada, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi. Minibüste yolcu olarak bulunan aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

