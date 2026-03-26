X (Twitter) Çöktü mü? Kullanıcılar Akışa Ulaşamıyor

Birçok kullanıcı X platformuna erişmekte problem yaşıyor. Platform üzerinde akışın yenilenmediğini ve içeriklerin yüklenmediğini bildiriyor. Sorunun küresel çapta olduğu düşünülüyor.

Sosyal medya platformu X (Twitter) ve yapay zeka destekli Grok uygulamasında bugün sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye dahil birçok ülkeden kullanıcılar, akışın yenilenememesi, mesaj gönderilememesi ve giriş hatalarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sorun küresel ölçekte dikkat çekiyor.

X’in sitesi açılsa da, uygulamada akış yenilenemiyor, içerikler görüntülenemiyor. Mesaj gönderme ve alma işlemleri başarısız oluyor. Bazı kullanıcılar uygulamaya girişte hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Bununla birlikte Downtetector'un verilerine göre, Elon Musk'un sahibi olduğu uygulamanın yapay zeka platformu Grok'a da erişim problemleri yaşandığı rapor ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çanakkale'de Can Pazarı: Yaralılar Var Çanakkale'de Can Pazarı, Yaralılar Var
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Atlas Çağlayan Cinayetinde İddianame Hazır Atlas Çağlayan Cinayetinde İddianame Hazır
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü? İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu
İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: Ünlü İsimler Adliyede İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme
Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek Motorine Büyük İndirim Geliyor