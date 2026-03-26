X (Twitter) Çöktü mü? Kullanıcılar Akışa Ulaşamıyor

Sosyal medya platformu X (Twitter) ve yapay zeka destekli Grok uygulamasında bugün sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye dahil birçok ülkeden kullanıcılar, akışın yenilenememesi, mesaj gönderilememesi ve giriş hatalarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sorun küresel ölçekte dikkat çekiyor.

X’in sitesi açılsa da, uygulamada akış yenilenemiyor, içerikler görüntülenemiyor. Mesaj gönderme ve alma işlemleri başarısız oluyor. Bazı kullanıcılar uygulamaya girişte hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Bununla birlikte Downtetector'un verilerine göre, Elon Musk'un sahibi olduğu uygulamanın yapay zeka platformu Grok'a da erişim problemleri yaşandığı rapor ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi