Atlas Çağlayan Cinayetinde İddianame Hazır

Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturma tamamlandı. Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı, Adli Tıp Kurumunun otopsi raporuna göre, maktul Atlas Çağlayan'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir" bilgileri verildi.

ADLİ TIP RAPORU

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç.'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosya içine alındığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Annesi, Atlas Çağlayan'ın Mezarından Haykırdı: 'Tek İsteğim Adalet'Annesi, Atlas Çağlayan'ın Mezarından Haykırdı: 'Tek İsteğim Adalet'Güncel

Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 1 Şüpheli Daha Gözaltına AlındıAtlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 1 Şüpheli Daha Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi: 7 Şüpheli Gözaltında Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu
İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: Ünlü İsimler Adliyede İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme
Orta Doğu'daki Savaşta 4'üncü Hafta: Hakan Fidan'dan Peş Peşe 'Barış' Diplomasisi Hakan Fidan'dan Peş Peşe 'Barış' Diplomasisi
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü? İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu
İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: Ünlü İsimler Adliyede İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme
Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek Motorine Büyük İndirim Geliyor