'Bebeğe cinsel istismar' iddiası üzerine suç duyurusu

Ekşi Sözlük’te gündem olan “bebeğe cinsel istismar” paylaşımının sosyal medyada yayılması ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise bahsi geçen kişi hakkında Çocukların Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme, Müstehcenlik suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, olayla ilgili açıklama yaptı.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre; Avukat Hediye Gökçe Baykal, “Ekşi Sözlük kullanıcısı bize ulaştı ve kendisine Ekşi Sözlük üzerinden bazı görseller gönderildiğini söyledi. Görselleri bize de gönderdi maalesef. Gerçekten görmeye katlanılamayacak görüntüler. Kendisi zaten hemen o gün CİMER’e şikayette bulunmuş. Biz de Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunduk. Daha sonra birkaç kişiye daha yine aynı şekilde mesajlar gönderildiğini gördük. Yine Twitter üzerinden de bir başka kullanıcı kendisine de gönderildiğini belirterek şikayette bulunduğunu bildirdi” dedi.

"KİM OLDUĞU TESPİT EDİLMELİ"

İstismara uğradığı belirtilen çocuğun yaklaşık 2 yaşında olduğunu belirten Baykal, “Bebeğin karnına o günün tarihini yazıyor. Belden aşağı görüntüsünü yayınlıyor. Dehşet verici bir durum. Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeye taraf olduğumuz için devletin de bir an önce harekete geçerek bu sorumluyu bulması çocuğu elinden alması ve koruma altına almasını istiyoruz. Her geçen saat çocuğun aleyhine işleyen bir durum. Yargılama sürecinin yavaş olması gerçekten çok aleyhi bir durum oluşturacaktır. O yüzden bir an önce ivedilikle hareket edilmesi lazım. Tespit edilmeyecek bir durum değil. Birçok kişiyi özellikle muhalif olanları hemen kim olduğunu tespit ediyor devlet. Bu kişiyi de tespit etmesi çok zor olmasa gerek” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda ise şu ifadeler yer aldı:

“BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereğince de çocukların bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için gerekli önlemlerin devlet tarafından alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, hem TCK hem de T.C. Anayasası m.90/5 gereği taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar gereğince bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan; cinsel olarak istismar edilmesi sebebiyle korunma ihiyacı olan suç mağduru çocuğun korunması için şüphelinin/şüphelilerin tespit edilmesi ve akabinde gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir”