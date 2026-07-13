Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Bilirkişi Davası Ertelendi

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön ödemesi yapılan 'bilirkişi davası'nın düşmesi beklenirken değişen duruşma savcısı ek süre talep etti. Mahkeme, duruşmayı 8 Aralık'a ertelendi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Bilirkişi Davası Ertelendi
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Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılanmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÖN ÖDEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Bugün görülmesi beklenen karar duruşması öncesinde İmamoğlu'nun avukatları, mahkemenin işaret ettiği ön ödeme işlemini gerçekleştirdi. Bu nedenle davanın düşmesi bekleniyordu ancak mahkemeden erteleme kararı çıktı.

SAVCI EK SÜRE TALEP ETTİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Söz konusu davada duruşma savcısının değişmesi nedeniyle savcı, ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme de bu doğrultuda davayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.

DURUŞMANIN GEÇMİŞİ

Görülen son duruşmada Cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesinde düzenlenen "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı yönünde mütalaa bildirmişti. Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin yalnızca TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ileri sürmüştü.

Mahkeme de söz konusu suçun ön ödeme kapsamında bulunduğunu belirterek eksik işlemlerin tamamlanması için duruşmayı 13 Temmuz'a ertelemişti.

Kaynak: DHA

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