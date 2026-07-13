Pamukkale'de 14,5 Saatlik Kabus

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Denizli'nin turizm merkezi Pamukkale ilçesinde dün akşam saat 18.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Pamukkale Örenyeri travertenlerine yakın bir noktadan yükselen alevler, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye acil kodlu sevkiyat gerçekleştirdi.

GECE BOYU AMANSIZ MÜCADELE

Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 215 personelle müdahale edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.

Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Ekiplerin karadan mücadelesi sabah saatlerine kadar sürdü.

14,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın 14,5 saatlik çaba sonucu bugün saat 09.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA