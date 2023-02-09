Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine saldırmaya çalışan eski AKP'li vekile yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’dan tv100 deprem özel yayınında Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı.

Eski AKP'li bir vekiline kendisine yönelik 'hakaretleri' hakkında konuşan İmamoğlu, ''Ben orada geziyorum. Bir genç koşarak geldi. Sarıldı bana. Ağlarken yere yığıldı, ayağa kaldırdım. O ara başkası geldi derdini anlattı. Konuşuyoruz. Bir başkası geldi dedi Beylikdüzü'nden beni tanıyor musun? Böyle bir hakaretler, nasıl bir bağırış. Bir kaç dakika oldu oralı olmadım. Hatta yanında kime sen Maraş'lı değilsin dedi. Ben de döndüm 'Normal değilsin abla beni rahat bırak' dedim. Sonra basına yansıyan o lafları söyledi. Normal vatandaşa hiç bir şey diyemez. Milletvekili olduğunu 2 saat sonra öğrendim. Hukuki hakkımı arayacağım'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Hepimiz kendi tabutlarımızı yapmışız. Binalar kendi tabutlarımızı ürettiğimiz yapılara dönüşmüş. Son 23 yıldır bu ülkede depremi konuşuyorsak ki burayı 1999 öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapmamız lazım.

İlk andan beri her adımımız AFAD ile paylaşıyoruz. Onların onayıyla hareket ediyoruz. Hala da öyle. AFAD bu ülkenin en üst koordinasyon birimi. Eksik var, hata var, çok şey söyleyebilirim.

Vatandaşa tek kelime edemeyiz biz yöneticiler olarak. Ama bunun ötesinde zamanı geldiğinde her şeyi söylemeliyiz. AFAD bizim. Söylememiz gerek.

İki bölgede büyük lojistik alan kuruyoruz. Çok yönlü çalışıyoruz.''