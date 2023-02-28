İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem seferberlik planının yarın açıklanacağını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 13:00'da "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.
İmamoğlu, "Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım." dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."