İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem seferberlik planının yarın açıklanacağını duyurdu.

İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşamba günü saat 13:00'da "İstanbul Deprem Seferberlik Planını" açıklayacaklarını duyurdu.

İmamoğlu, "Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım." dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."

Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı: Enkaz altında kalanlar son nefesinde sana hakkını helal etti mi? Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı
Depremde pahalı çorba satan işletme önünde CHP'nin ücretsiz çorba ikramı 22 gündür sürüyor Depremde pahalı çorba satan işletme önünde CHP'nin ücretsiz çorba ikramı 22 gündür sürüyor
Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be! Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu