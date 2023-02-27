Depremde pahalı çorba satan işletme önünde CHP'nin ücretsiz çorba ikramı 22 gündür sürüyor

Depremden sonra Adana’nın Ceyhan ilçesi otoban girişi yakınlarında bulunan Mıstık Usta Tesislerinin depremzedelere fahiş fiyattan çorba satmasına karşı CHP’li Ceyhan Belediyesi’nin başlattığı işletme önünde yurttaşlara ücretsiz çorba ikramı devam ediyor.

Vatandaşlar uygulamanın 22 gündür devam etmesinden memnun olduklarını dile getirirken, depremin ilk günlerinde çorba bile bulmakta zorlandıklarını belirtti. Belediyenin ikramından arama kurtarma çalışmalarına katılan kamu görevlileri de faydalanıyor.

NE OLMUŞTU?

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in talimatıyla belediye tesis önüne ücretsiz çorba, yemek, içecek standı açmıştı.