Farah Zeynep Abdullah'tan Erdoğan'a: Ne helalliği be

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helallik' istemesine tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Erdoğan'a: Ne helalliği be

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın açıklamasına siyasilerden "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" karşılığı gelirken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah da tepki gösterdi. 

Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından "Ne helalliği be" paylaşımı yaptı. 

Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
"Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan yanıt: Bakarız "Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan yanıt
Saadettin Saran'dan adalet çağrısı: Unutulmasın ki 15 Temmuz'da da demokrasi diyen tribünler olmuştur Saadettin Saran: Unutulmasın ki 15 Temmuz'da da demokrasi diyen tribünler olmuştur
Adıyamanlılardan 'helallik' isteyen Erdoğan, çocuklara para dağıttı Erdoğan, Adıyaman'da çocuklara para dağıttı
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be! Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu