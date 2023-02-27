Farah Zeynep Abdullah'tan Erdoğan'a: Ne helalliği be

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın açıklamasına siyasilerden "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" karşılığı gelirken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah da tepki gösterdi.

Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından "Ne helalliği be" paylaşımı yaptı.