"Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan yanıt: Bakarız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıktı.

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in Kızılay'ın gıda sattığını da söylemesinin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" demişti.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Kınık, programın moderatörü Ahmet Hakan'ın "AHBAP'a satılmasaydı çadırlar AFAD'a mı verecektiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"O zaman AHBAP'a parasını iade edin konu kapansın" diyen Hakan'a Kınık'ın yanıtı, "Ona bakarız" oldu.