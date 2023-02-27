"Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan yanıt: Bakarız

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı programda "Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a "Bakarız" diye yanıt verdi.

Son Güncelleme:
"Ahbap'ın parasını iade edin" diyen Ahmet Hakan'a Kerem Kınık'tan yanıt: Bakarız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıktı. 

AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in Kızılay'ın gıda sattığını da söylemesinin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık  "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" demişti.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Kınık, programın moderatörü Ahmet Hakan'ın "AHBAP'a satılmasaydı çadırlar AFAD'a mı verecektiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. 

"O zaman AHBAP'a parasını iade edin konu kapansın" diyen Hakan'a Kınık'ın yanıtı, "Ona bakarız" oldu. 

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu
Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için.. Kısır yaparken atlamamanız gereken püf nokta!.. Kısırınızın tam kıvam alması için..
Saadettin Saran'dan adalet çağrısı: Unutulmasın ki 15 Temmuz'da da demokrasi diyen tribünler olmuştur Saadettin Saran: Unutulmasın ki 15 Temmuz'da da demokrasi diyen tribünler olmuştur
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be! Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: Hiç utanmıyorsun, helal olsun be!
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz İmamoğlu: Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü açıklıyoruz
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu