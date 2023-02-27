Bakan Koca, Osmaniye şebeke suyunun 'içilebilir' olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ""Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir" dedi.

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Bakan Koca, Osmaniye şebeke suyunun 'içilebilir' olduğunu duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de kullanılan şebeke suyunun, içme suyu olarak kullanıma elverişli olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te, şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" dedi.  

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