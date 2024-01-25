Ek zam TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

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Ek zam TBMM'den geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı TRT Haber canlı yayınında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıklamıştı.

Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.

Meclis'te kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emekilere ek zam hesaplara yatacak.

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