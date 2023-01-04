Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Ege Denizi’nde bugün saat 23.03’te deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,88 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.