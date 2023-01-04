Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Ege Denizi’nde bugün saat 23.03’te deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,88 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.

Kılıçdaroğlu'dan Kürşat Yılmaz çıkışı: Size mi yedireceğiz cumhuriyeti Siyaset 04 Ocak 2023 22:55
Zeynel Emre'den "Kayyum" tepkisi: Böyle bir "ahmaklığın" olabileceğine inanmıyorum Siyaset 04 Ocak 2023 22:49
İmamoğlu, Galatasaray-Ankaragücü maçını izledi Güncel 04 Ocak 2023 22:11
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu Güncel 04 Ocak 2023 21:37
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek? Yeni tablo kesinleşti: 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar etki edecek?
Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon Yapı Kredi'den 2023'te emekliye rekor promosyon
Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı: Soğuk hava dalgası ve kar geliyor!
AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı
Memur ve emekli, yeniden hesaba oturdu: İşte meslek ve unvanlara göre yüzde 30 zamlı maaş tablosu! Memur ve emekli, yeniden hesaba oturdu: İşte meslek ve unvanlara göre yüzde 30 zamlı maaş tablosu!