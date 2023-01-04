Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Ege Denizi’nde bugün saat 23.03’te deprem oldu. AFAD, depremin derinliğini 6,88 kilometre, büyüklüğünü de 4 olarak duyurdu.
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