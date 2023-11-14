Ege Denizi üzerinde 'Kızıl Cin' görüldü

Ege Bölgesi üzerinde görüntülendikten sonra sosyal medyada tartışılması üzerine Meteoroloji kaynaklarından konu ile ilgili olarak Kızıl Cin (Red Sprite) için bir hava olayı olduğu açıklaması yapıldı.

Kızıl cin (Red Sprite) fırtına bulutlarının üzerinde, yaklaşık 95 kilometre yükseklikte oluşan, kırmızımsı-turuncu renkte parlak, plazma benzeri parıltılara deniyor.

Kızıl cinler, fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluşuyor. Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Oluşan bu boşalma, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda kızıl cinleri oluşturuyor.

Kızıl cinlerin oluşumunu etkileyen faktörler arasında, fırtına bulutlarının büyüklüğü, bulutların içindeki elektriksel yük miktarı ve atmosferin sıcaklığı bulunuyor.