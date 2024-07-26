Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Temmuz 2024 saat 19:02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken, deprem yerin 8,87 km altında gerçekleşti.

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