Editörümüz Ökkeş Taşkın'ın ailesi hayatını kaybetti

Gaziantep'te enkaz altında kalan editörümüz Ökkeş Taşkın'ın ailesi hayatını kaybetti.

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Editörümüz Ökkeş Taşkın'ın ailesi hayatını kaybetti

Çalışma arkadaşımız, editörümüz Ökkeş Taşkın'ın ailesi hayatını kaybetti. 

Türkiye'de 10 ili sarsan depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arkadaşımız Ökkeş Taşkın'ın ailesi Gaziantep'teki evlerinin yıkılması sonucunda enkaz altında kaldı. 

40 saati aşan felaketin ardından bugünkü arama kurtarma çalışmalarında Taşkın'ın ailesinin hayatını kaybettiğini öğrendik. 

Twitter'dan paylaşım yapan Taşkın "Maalesef amcamın eşi ile iki çocuğunu, teyzem, eşi ve üç çocuğunu, dayımı depremde kaybettim. Ailemle aynı apartmanda olan bir amcam enkazdan sağ çıkarıldı, yengeme ulaşılmaya çalışıyor. Birçok arkadaşım ve yakınım halen enkaz altında, vefat haberleri geliyor…" dedi. 

Gerçek Gündem olarak çalışma arkadaşımızın acısını paylaşıyor, baş sağlığı diliyoruz. 

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