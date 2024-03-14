Edirne'deki operasyonda onlarca tarihi eser ele geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılan tarihi eser operasyonunda onlarca obje ele geçirildi.

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Edirne'deki operasyonda onlarca tarihi eser ele geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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